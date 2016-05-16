Тбилиси, 16 мая, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Очередная, 66-я встреча в рамках Механизма превенции и реагирования на инциденты прошла 16 мая в поселке Эргнети. По информации МВД Грузии, представители центральных властей говорили на встрече о фактах задержания граждан Грузии правоохранительными органами Южной Осетии за незаконное пересечение границы. Речь также шла о тяжелой ситуации, сложившейся в селах вдоль «оккупационной линии» в результате процессов «бордеризации».

Цитата из к/ф «Мимино». реж. Георгий Данелия. 1978. СССР «Я так думаю!»

В числе других вопросов, которые на встрече обсудила грузинская сторона, был факт погрома могилы Бондо Гочашвили на территории «оккупированного» села Хеити. По этому факту департамент полиции региона Шида Картли возбудил уголовное дело. Представители властей Южной Осетии пообещали детально изучить этот вопрос и в кратчайшие сроки предоставить грузинской стороне соответствующую информацию.

Представители Грузии выразили беспокойство в связи с угрозами и насилием, которым подвергается 82-летний житель села Хурвалети Горийского района Давид Ванишвили. Грузинская сторона надеется, что подобные действия со стороны «оккупационных» властей не повторятся.

На встрече также был рассмотрен вопрос смерти Давида Башарули, которая наступила при подозрительных обстоятельствах.