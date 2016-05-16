Осло, 16 мая, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Норвежский государственный фонд подал жалобу на Volkswagen, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Жук

Из-за манипуляций с выбросом углекислых газов норвежским вкладчикам также пришлось потерять сотни миллионов долларов.

Такой шаг подтверждает растущее недоверие в антикризисные меры, предпринимаемые немецким автоконцерном, комментирует немецкая газета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автоконцерн Volkswagen оказался в центре скандала в сентябре 2015 года. Как стало известно, на целый ряд автомобилей компании с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 годах, было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить экологические стандарты.

Очистительные системы автомобилей работали на полную мощность в ходе тестов на соответствие экологическим требованиям, а в режиме эксплуатации очищение выхлопных газов осуществлялось намного слабее.

В связи с этим власти США обязали немецкую компанию отозвать почти полмиллиона машин, выпущенных на американский рынок с 2009 по 2015 год.