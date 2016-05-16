Ереван, 16 мая, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри в эти минуты проводят встречу в Вене перед переговорами президентов Армении и Азербайджана и накануне заседания Международной группы поддержки Сирии.

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Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что стороны обсудят на встрече в Вене ситуацию в Сирии, на Украине и в Нагорном Карабахе, напоминает РИА Новости.

Состоялась встреча С. Лаврова и Дж.Керри.#Лавров перед встречей: Наша позиция чистая и честная. Нам нечего стесняться pic.twitter.com/ZEu6JCkHfM

Лавров также будет участвовать в переговорах армянского и азербайджанского лидеров Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева вместе с госсекретарем США и главой МИД Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Ожидается, что многосторонняя встреча по Карабахскому конфликту состоится сегодня же.

До этого президент Армении провел встречу с верховным комиссаром Евросоюза по внешним сношениям Фредерикой Могерини.

Планируемая встреча лидеров Армении и Азербайджана пройдет впервые после апрельского обострения конфликта в Карабахе. Последняя встреча двух президентов состоялась в декабре 2015 года в Швейцарии. Их встреча с глазу на глаз длилась более часа и, как написал в своем микроблоге в Twitter представитель США в Минской группе Джеймс Уорлик, завершилась тем, что президенты подняли тост за плодотворные переговоры в 2016 году и наступление долгожданного мира.

Ожидается, что в ходе предстоящей встречи будут обсуждены предложения посредников о мерах по сокращению риска силовых действий на линии соприкосновения в Карабахе и армяно-азербайджанской границе, а также созданию механизма расследования инцидентов.

Позднее Общественное телевидение Армении сообщило из Вены, что армянская сторона окончательное решение относительно встречи Саргсян-Алиев примет после встречи армянского президента с Джоном Керри. В ходе встречи с последним Саргсян, согласно заявлению пресс-службы его администрации, ознакомил американского визави с позицией Еревана по текущей ситуации и призвал к адресному осуждению фактов нарушения режима перемирия со стороны МГ ОБСЕ. «Стороны в очередной раз подчеркнули, что альтернативы мирному решению конфликта не существует, и необходимо найти компромиссное решение на базе основополагающих принципов», — говорится в официальном сообщении армянской стороны.

Заседание Международной группы поддержки Сирии на министерском уровне пройдет в австрийской столице во вторник.