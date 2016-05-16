Москва, 16 мая, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Гражданам, необоснованно привлеченным к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированным, предлагают засчитывать время отбывания ими уголовного наказания в страховой пенсионный стаж. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

Необходимость внесения законопроекта обусловлена решением Конституционного суда РФ. «Постановлением КС законодателю вменяется необходимость внесения в действующее правовое регулирование изменений, направленных на создание правового механизма восстановления пенсионных прав граждан, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных», — отмечается в материалах правительства РФ.

В связи с этим законопроект предусматривает, что в страховой стаж наравне с периодами работы или иной деятельности засчитывается период, в течение которого граждане, необоснованно привлеченные к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированные, были временно отстранены от работы по решению органа, осуществляющего уголовное преследование. «Реализация законопроекта позволит учитывать соответствующие периоды как при определении прав таких граждан на страховую пенсию, так и при исчислении ее размера», — отмечается в документах правительства РФ.