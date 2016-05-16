Москва, 16 мая, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Мировое энергопотребление вырастет на 48% к 2040 году по сравнению с уровнем 2012 года. Такой прогноз обнародовали в Управлении по энергетической информации министерства энергетики США (Energy Information Administration).

Трансформеры

Наибольший рост продемонстрируют страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в частности, те экономики, где рост потребления энергоресурсов связан с сильным экономическим ростом, например, в Азии. По оценкам экспертов, половина общемирового роста энергопотребления будет приходиться на азиатские страны, включая Индию и Китай. При этом забота об энергетической безопасности, негативное влияние ископаемых видов топлива на экологию и долгосрочный устойчивый рост цен на нефть будут способствовать более широкому применению возобновляемых источников энергии и атомной энергетики. В рассматриваемый период, отмечают эксперты EIA, ВИЭ и мирный атом будут расти активнее всех остальных источников энергии. Так, рост использования альтернативных источников составит 2,6% ежегодно, а мирного атома — 2,3% ежегодно до 2040 года.

«Прогноз EIA, как один из сценариев развития ситуации в дальнейшем, имеет право на существование, — отметил заведующий сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. — Рост мирового энергопотребления на 48% к 2040 году — это наилучший сценарий и для мировой энергетики, и для экологической ситуации в мире. На протяжении двух последних десятилетий мировые энергетические агентства ожидали, что значительную роль в обеспечении электроэнергией должны сыграть возобновляемые источники в расширенном составе, включая и гидроэнергетику, а также атомная генерация, поскольку это наиболее чистые с экологической точки зрения источники, причем даже в отличие от газовой генерации. Однако очень многое будет зависеть от того, удастся ли убедить в этом развивающиеся страны. Потому что последние 15 лет в Китае мы видели очень большой рост угольной генерации, что отразилось даже на мировом энергобалансе. Сейчас серьезно развивать угольную генерацию планирует Индия. В зависимости от того, куда будет направлен вектор развития в развивающихся странах, сценарий от EIA может так и остаться сценарием либо начнет воплощаться в жизнь».

«Мне кажется, с точки зрения экономии и экологии данный сценарий считается для мировой энергетики очень хорошим, — подчеркнул эксперт. — Потому что за последние 2−3 десятилетия атомная энергетика изменилась, пожалуй, не меньше, чем ВИЭ. Наши ученые ощутимо продвинулись по пути замыкания ядерного топливного цикла в плане развития реакторов на быстрых нейтронах. Есть продвижение в области термоядерной энергии, хотя до промышленного уровня еще в этом направлении не дошли. Думаю, что в ближайшие годы развитие атомной энергетики могло бы ощутимо снизить нагрузку на экологию в развивающихся странах. В Китае к этому варианту уже по сути обратились — там основной прирост в выработке электроэнергии дают гидроэлектростанции и АЭС. При этом угольная генерация и в 2014, и в 2015 годах сокращалась. Экстенсивное развитие угольной генерации, которое было в Китае в последние 10−15 лет, привело к тому, что из-за сложной экологической ситуации китайцы были вынуждены выводить угольные блоки из эксплуатации намного раньше, чем было заложено проектными решениями. В том же Пекине из эксплуатации выведены станции, запущенные в 2010—2012 годах, потому что по плану к 2017 году их надо закрыть. Таким образом инвесторам эти станции не принесли ожидаемой прибыли, так как проработали около 5 лет. Поэтому на сегодняшний день больший акцент на источники с наименьшими выбросами более чем оправдан».

«Из всех ВИЭ в развивающихся странах больший упор делается на гидрогенерацию. Она считается более традиционной и дает больший экономический эффект. Я думаю, что за горизонтами 2020 года мы еще увидим бум ветряной и солнечной генераций. Где-то он уже происходит, но везде он связан с государственной поддержкой. В Китае и Индии реализуются серьезные масштабные программы с участием государственной поддержки ВИЭ. Это отличает ситуацию в этих же странах, но уже с атомной энергетикой. В Китае нет по сути программ поддержки приоритетного развития именно в плане субсидирования атомной энергетики. Ее развитие происходит на рыночных условиях и по рыночным законам, но не без поддержки на политическом уровне», — резюмировал Кондратьев.