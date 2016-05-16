Москва, 16 мая, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Александра Бочарникова — одного из фигурантов дела о массовой драке со стрельбой на Хованском кладбище столицы. Заседание суда состоялось сегодня, 16 мая.

svopi.ru Арест

Ранее в суд поступили ходатайства следствия об аресте бывшего директора Хованского кладбища Юрия Чабуева и ещё двоих задержанных, в том числе Бочариникова.

В суде представители следствия рассказали, что Бочарников был задержан на месте преступления. У следствия есть основания полагать, что на свободе он попытается скрыться.

Защита Бочарникова считает доводы следствия неубедительными. Сам подозреваемый сообщил суду, что работает юристов в ООО «Техэнергосервис». Он утверждает, что ранее служил в спецназе. Также в ходе заседания стало известно, Бочаринков ранее был судим по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность» и просидел три года в тюрьме.

Напомним, массовая драка произошла на Хованском кладбище в Москве 14 мая. В драке участвовали более 200 человек, три человека погибли, более 30 получили ранения.