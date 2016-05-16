Донецк, 16 мая, 2016, 19:59 — ИА Регнум. С начала мая на Донетчине разведка ВС ДНР постоянно фиксирует подготовку ВСУ к проведению крупномасштабных провокаций в районе Авдеевки, Новотроицкого и Волновахи. Об этом сегодня, 16 мая, заявил заместитель командующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

«Целью провокации со стороны украинских силовиков в период с 16 по 22 мая является обвинение властей ДНР в массовых жертвах среди мирного населения, организованных силами спецподразделений ВСУ. Важно отметить, что для подготовки заказанных украинскими спецслужбами видеосюжетов прибыла группа иностранных журналистов. Кроме того, 11 мая в районе Курахово местные жители зафиксировали пролет самолета на низкой высоте из глубины Украины в направлении линии боевого соприкосновения. Не исключено, что данное воздушное судно будет задействовано в готовящейся провокации», — предположил Басурин.

Он сообщил, что украинские войска запустили станцию радиоэлектронной борьбы, а также сооружают пусковую установку для запуска управляемых и неуправляемых авиационных средств поражения.

«Нашей разведкой получены достоверные данные о подготовке военнослужащими ВСУ совместно с наемниками из арабских стран нештатной пусковой установки для запуска управляемых и неуправляемых авиационных средств поражения. Аналогичные «кустарные» средства террористы ИГИЛ уже применяли в Ираке и Сирии. По информации наших источников, Киев готовится задействовать эту установку в районе Авдеевки в ближайшее время. Данные о подготовке украинскими спецслужбами масштабных провокаций переданы представителям ОБСЕ и СЦКК», — сказал Басурин.

По его словам, из-за несогласованности действий подразделений ВСУ, расположенных в районе Авдеевки, погибло 10 украинских солдат, еще семеро получили ранения.

«Разведкой ВС ДНР зафиксирован обстрел из артиллерии военнослужащими 13-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады по позициям ротной тактической группы 90-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады, в результате которого 10 украинских бойцов погибли и семеро получили ранения. Обстоятельствами случившегося стали несогласованные действия между подразделениями 58 и 81 бригад, а также личный приказ командира 13 омпб 58 омпбр на открытие огня из артиллерии по выбранной им цели», — подытожил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая на брифинге спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Антон Миронович заявил, что сегодня утром в Авдеевке украинские войска были обстреляны из минометов калибра 120 мм, артиллерийских систем калибра 122 мм, а также танков ВС ДНР.