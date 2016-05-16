Варшава, 16 мая, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорит, что «крайне обеспокоен» тем, что британцы могут проголосовать за выход Британии из состава Евросоюза, передает Associated Press. Политик опасается, что «Brexit» ослабит политическую платформу, которая принесла Европе «долгосрочный мир и процветание».

ЕС

В интервью AP Сикорский отметил, что слабый ЕС опасен для таких стран, как Польша, которая исторически являлась ареной противостояния России и Германии.

Он считает, что выход Британии выгоден России и предоставит большую свободу действий Германии внутри блока.

Напомним, 23 июня в Великобритании состоится референдум о сохранении членства в Европейском союзе.