Москва, 16 мая, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Рубль становится менее зависимым от мировых цен на нефть. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин на заседании межкомитетской рабочей группы в Госдуме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Зависимость, конечно, сохраняется экономическая — привязка курса рубля к ценам на нефть, но она перестала быть такой вот — эта эластичность и зависимость все-таки немного снизилась», — сказал Тулин.