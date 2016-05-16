Уфа, 16 мая, 2016, 19:54 — ИА Регнум. В Победную неделю СМИ фиксировали на административных зданиях перевёрнутые флаги России и Башкирии, продажу надувных немецких танков с американской символикой, а также перемещение строки ОДН в позицию «Содержание жилья».

ИА REGNUM

Эхо грозненского теракта

9 мая «Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что при взрыве на одном из контрольно-пропускных пунктов в Грозном при уничтожении двух злоумышленников пострадали шестеро полицейских из Башкирии. «Уфа1» сообщила их имена: лейтенант полиции Рустэм Латипов, старший сержант полиции Радик Бикмурзин, лейтенант полиции Ильдар Исламов, лейтенант полиции Вилдан Кашапов Раифович, старший сержант полиции Евгений Чумаченко, старший лейтенант полиции Азат Шаймуратов.

11 мая тем грозненского теракта продолжилась: в Грозном сгорели дома террористов-смертников Шамиля Джанаралиева и Ахмеда Иналова, устроивших взрыв на КПП в Грозненском районе Чечни. Среди пострадавших шестерых полицейских из Башкирии четверо — жители Нефтекамска, один из Стерлитамака и еще один из Дюртюлинского района республики. Двое из шести раненых в Чечне башкирских полицейских, Ильнар Исламов из Нефетекамска и Радик Бикмурзин из Дюртюлинского района, вернулись в Уфу. Они находятся на лечении в Республиканской клинической больнице имени Куватова. Четверым их коллегам повезло меньше, их направили отдельным бортом на лечение в Москву.

Разыскиваются три девочки-беглянки

Ряд СМИ в этот день обратил внимание, что в Башкирии ничего неизвестно о местонахождении сразу трех несовершеннолетних девушек. Это воспитанница ГБОУ «Аургазинский детский дом» 16-летняя Розалия Шаврина, пропавшая без вести в середине февраля текущего года, 17-летняя Алина Хурматуллина, сбежавшая из уфимского социального приюта в конце марта, и 17-летняя Ирина Ерофеева из Белебея, ушедшая из дома в апреле. Как подчеркивают поисковики, девочки не знакомы между собой, они пропали в разное время.

Немецкие танки в День Победы

СМИ Стерлитамака и других городов Башкирии 9 мая возмутились тем фактом, что в Стерлитамаке во время праздничных мероприятий предприниматели предлагали прохожим купить танк — в виде воздушного шарика, при этом на немецких «танках» красовалась американская символика. Среди надувной военной техники была и «Пантера», против советских солдат этот танк впервые вышел на Курской дуге, а впоследствии он активно использовался вермахтом и войсками СС в боях по всей Европе. Напомним, неделей ранее ИА REGNUM сообщало, что в Стерлитамаке горожан поздравили с 9 мая прошлогодним баннером в честь 70-летия Победы.

Полпроцента инфляции

10 мая ряд СМИ сообщил, что в апреле 2016 года уровень инфляции в Башкирии составил 0,5%. С начала года инфляция в республике оценивается в 2,3%. В среднем по России — 0,4 и 2,5%% соответственно. По информации Башстата, в годовом выражении инфляция в регионе в апреле сложилась в размере 5,8%, средний показатель по России — 7,3%. По итогам четырех месяцев уровень инфляции в потребительском секторе ниже прошлогоднего показателя в 3,1 раза. В апреле темпы роста цен на непродовольственные товары несколько замедлились, тогда как на продукты повысились, отмечают статистики. За месяц больше всего подорожали свекла, капуста и помидоры свежие (на 12,2−29,2%), крупа гречневая (на 10%), чеснок и виноград (на 5,3−7,4%). Вместе с тем снизились цены на огурцы свежие, сахар-песок и яйца куриные, хлопья из злаков, овсянку и перловку, рис и пшено, колбасу сырокопченую, консервы мясные, окорочка куриные и печень говяжью.

Переоделся женщиной и украл ель

«UfacityNews» в этот день рассказал о необычной краже в Сибае. Около полуночи неизвестная нуклюже выглядевшая женщина подошла к аллее около магазина «Диксон» в центре города. За какие-то 10−15 секунд она выкопала из земли маленькую голубую ель, спрятала её в специально подготовленный мешок и поспешно скрылась. Всё произошедшее попало под объективы камер видеонаблюдения. По версии комментаторов в соцсетях, преступление вполне мог совершить и мужчина, переодетый в женщину.

Совхоз за полцены

«Коммерсантъ в Уфе» 10 мая рассказал, за какую цену ушли с торгов активы унитарного сельхозпредприятия «Совхоз-завод Дмитриевский», признанного банкротом. 509 единиц крупного рогатого скота, принадлежащего совхозу, приобрело на торгах ООО «Инвест-проект», следует из сообщения организатора торгов. Лот ушел за 12,9 млн рублей — год назад он выставлялся на торги за 21 млн рублей. Производственный комплекс совхоза, включающий его недвижимость, оборудование, молочно-товарные и свинофермы, сельскохозяйственную и грузовую технику, пруды, инженерную инфраструктуру, а также 43,58% в ООО «Дмитриевский», купило за 41,62 млн рублей ООО «Агрофирма Николаевская». Этот лот первоначально выставлялся на продажу за 125 млн рублей. Признать совхоз банкротом в сентябре 2013 года потребовало московское ООО «Металлтрейд», задолженность перед которым составляла 1,7 млн рублей. Активы совхоза в 2013 году оценивались на тот момент в 221,78 млн рублей. В реестр кредиторов была включена задолженность на сумму около 20 млн рублей, большая часть из которой — перед бюджетом (15,6 млн рублей). В ходе конкурсного производства долги предприятия выкупило ООО «Агрофирма Николаевская», основным владельцем которого в ЕГРЮЛ является физлицо Максим Тихомиров, а одним из бенецифиаров участники рынка называют предпринимателя Дамира Мугинова.

Нужен ли Уфе мусорный патруль?

11 мая «Три шурупа» подняли тему противомусорных патрулей, предложенную Уфимкой Людмилой Воробьевой. Ссылаясь на опыт других стран, уфимка обратилась с инициативой создания противомусорных патрулей и наделении их соответствующими правами в Минэкологии республики, но получила в ответ отписку.

Ипотека продолжается

ИА «Башинформ» 11 мая сообщило, что в первом квартале текущего года в Башкирии было выдано 6 тыс. 563 ипотечных жилищных кредитов на сумму 9,29 млрд рублей. И количество, и объем ипотечных займов увеличились, по сравнению с уровнем января-марта прошлого года, на 71,8 и 76,7%% соответственно. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам составила 12,8% годовых, средневзвешенный срок кредитования — около 14,4 года. Средневзвешенные показатели января-марта 2015 года — 15% и около 14 лет, соответственно.

Флаги-перевёртыши

12 мая «Комсомольская правда в Уфе» сообщила, в майские праздники административные здания городов и сел республики украсили флаги России и Башкирии, однако не везде их вывесили правильно. В Мелеузе на местном рынке те, кто вывешивал государственные символы, не смогли правильно повесить ни российский, ни региональный флаги, они оказались перевернутыми. В Уфе сотрудники старейшей теплоэлектроцентрали города — ТЭЦ-1, что на улице Ульяновых, в канун праздника 9 мая решили украсить здание и вывесить у входа российский флаг, но также сделали это неправильно. Так и провисел флаг в День Победы в перевернутом виде.

363 рубля для полного счастья

В этот же день ряд СМИ отметил, что в Башкирии увеличился прожиточный минимум. В первом квартале этого года он составляет 8 тыс. 691 рубль за месяц, что на 363 рубля больше, чем в четвертом квартале 2015 года. Для трудоспособного населения теперь прожиточный минимум равен 9 тыс. 205 рублям, для детей он установлен на уровне 8 тыс. 856 рублей, для пенсионеров — 7 тыс. 061 рубль. Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании потребительской корзины в республике и статистических данных об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

А как же дьюти фри?

«Горобзор» 12 мая обнародовал список мест в Уфе, где запрещена торговля алкоголем. В обновленный список вошли 1 тыс. 240 объектов на территории столицы Башкирии. Это школы, лицеи, гимназии, детские сады, больницы, клиники, техникумы, университеты, дворцы творчества молодежи, бассейны, рынки, спортшколы, поликлиники, станции скорой помощи и даже стоматологические кабинеты. Также в списке указаны: Международный аэропорт Уфа, Спорткомплекс «Динамо», Санаторий «Радуга», бассейн «Буревестник», отделы военных комиссариатов, военная прокуратура, Уфимский гарнизонный военный суд.

Светопреставление для четырех районов

13 мая ряд СМИ сообщил, что накануне вечером сильный ветер обесточил четыре района в Башкирии. Без электричества остались дома в селах Краснокамского, Янаульского, Калтасинского, Мишкинского районов. Кроме того, крыши некоторых жилых домов были повреждены, как и некоторые дворовые постройки. На место выехали аварийные бригады. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Строки нет, но платить надо

Ресурс «Уфа1» в этот день порадовал читателей известием о том, что жители Башкирии не увидят больше строку ОДН в своих платежках. Строка уйдет в статью «Содержание». Раньше тариф на ОДН равномерно распределялся на всех жильцов многоквартирного дома. За пользование лифтом и электроэнергией в подъезде жители платили сумму, распределенную на всех. Теперь жильцам будут выставлять фиксированную сумму по нормативам, которые составляют от 6 до 9% от показаний электроэнергии каждого жильца.

1 женщина, 6 миллионов и 51 обманутый клиент

Ряд СМИ 13 мая сообщил, что в Башкирии в Стерлитамаке осуждена 35-летняя сотрудница банка. В период между 2013—2015 годами она незаконно переводила средства клиентов на подставные счета, оформленные на ее родственников. От действий преступницы пострадал 51 клиент банка. Общая сумма ущерба составляет 6 млн рублей. Суд приговорил экс-сотрудницу банка к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскал сумму причиненного вреда.

Дорогая моя путёвка

14 мая «UfaTime» привела обзор стоимости путевок в санатории Башкирии. Отметим, на территории региона располагаются около 30 лечебно-профилактических учреждений. Относительно недорогой отдых в санатории-профилактории «Буровик», стоимость двухнедельной путевки в двухместном однокомнатном номере составляет 23 тыс. 716 рублей (1 тыс. 694 рублей в сутки). Стоимость путевки в санаторий-профилакторий «Агидель» на 14 дней зависит от категории номеров и варьируется от 28 378 до 62 272 рублей (от 2 тыс. 027 до 4 тыс. 448 рублей в сутки). Санаторий «Ассы», предоставляет своим клиентам услуги от 1 тыс. 950 до 5 тыс. 500 рублей за один день. Самые дорогие путевки в санатории «Красноусольск» — с 6 июня по 28 августа один день в здравнице обойдется от 3 тыс. 550 до 9 тыс. 165 рублей.

Крепнут связи с Китаем

Ряд СМИ в этот день привел данные о том, что товарооборот между Башкирией и КНР с 2010 года вырос более чем на 25%. Среди экспортируемой в Китай продукции 73,5% приходится на оборудование и транспортные средства, 14,4% — на продукцию химпрома, 4,5% — на минеральные продукты. Объем республиканского внешнеторгового товарооборота с Китаем в 2015 году составил $582,7 млн, причем 82% этой суммы — $476,9 млн — приходится на экспортные поставки. На территории республики работают 23 предприятия при участии капитала из Китая. Сейчас на разной стадии реализации находятся более 10 совместных с китайскими компаниями инвестпроектов.

Радуга для такси

Также 14 мая местные СМИ уделили внимание факту, что в Башкирии сняты ограничения по цвету легкового такси. Внесенные в республиканский закон изменения, касающийся организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом на территории Башкирии, накануне вступили в силу. В соответствии с внесенными изменениями, в республике сняты ограничения по цветам легкового такси. Предыдущий закон предписывал только три цвета такси, они могли быть только желтого, черного и белого цвета, теперь это могут быть авто любого цвета.

Таможня бдит

15 мая «UfacityNews» выяснял, как в Башкирии отклоняются от таможенных платежей. Башкирская таможня за за четыре месяца текущего года провела 22 проверки, по результатам которых было доначислено таможенных платежей и пени в размере 14 млн рублей, взыскано около 16 млн рублей. В таможне отмечают, что в ходе таких проверок выявляются разнообразные схемы уклонения от уплаты таможенных платежей, используемые недобросовестными налогоплательщиками. Так, в 2016 году наибольшее число нарушений обнаружили в классификациях товаров, при контроле соблюдения мер нетарифного регулирования и контроле за соблюдением условий размещения товаров под таможенные процедуры.

Районный прокурор богаче городского

Ряд СМИ в этот день отметил, что в прокуратуре РБ отчитались о материальном положении сотрудников ведомства. Согласно документу, доход прокурора республики в 2015 году увеличился на 80 тыс. рублей. Прокурор РБ Андрей Назаров в ушедшем году заработал около 3,2 млн рублей. Супруга Назарова принесла в общий семейный бюджет значительно меньше — 676 тыс. рублей. Также у пары имеется квартира площадью 123 квадратных метра и машина Volkswagen Touareg. Прокурор Уфы Владлен Михайленко в 2015 году заработал примерно 1,9 млн рублей. Жена Михайленко принесла в дом всего 96 тыс. рублей. Также в собственности у прокурора Audi Q7 и две квартиры. Рустам Зубаиров — прокурор Ленинского района сумел заработать 2,8 млн рублей. Вместе со своей супругой он пользуется квартирой, предоставленной по службе. Также у них в пользовании имеется дом и собственная квартира площадью 93 «квадрата».

В поисках бренда

«МедиаКорСеть» 15 мая подвела итоги I Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова. Шесть дней подряд Уфа была столицей европейского скрипичного исполнительского искусства. Главный приз конкурса — скрипка работы Карло Джузеппе Оддоне, великолепного итальянского мастера XIX века, была вручена 15-летнему Даниэлю Лозаковичу из Швеции. Глава Башкирии Рустэм Хамитов поблагодарил членов жюри, которые нашли время в своем плотном концертном графике, музыкантов двух оркестров, поздравил музыкантов и выразил надежду, что конкурс станет ещё одним брендом республики. Интригой оставалось имя обладателя приза зрительских симпатий. Под аплодисменты публики эта награда и сумма в размере 500 тыс. рублей была вручена 18-летней уфимке Анастасии Мамяшевой.