Москва, 16 мая, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Выступая на заседании Комиссии по мониторингу реализации «майских указов», президент РФ Владимир Путин отметил, что закон о независимой оценке качества оказания услуг в социальной сфере уже заработал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Граждане получили возможность высказывать свое мнение о работе поликлиник, больниц, школ, детских садов, библиотек. На основе этой — народной — оценки должны составляться рейтинги и учреждений образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания», — подчеркнул Путин. «Должны приниматься и кадровые, управленческие решения — именно на основе таких данных», — заключил президент РФ. По его словам, открытость и учет общественного мнения должны стать стимулами для преобразований в социальной сфере. «Я просил бы в этой связи и Общероссийский народный фронт взять на контроль внедрение механизма независимой оценки качества социальной сферы», — отметил Владимир Путин.

По словам Владимира Путина, гражданский контроль исполнения «майских указов» президента РФ, осуществляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ), доказал свою эффективность. «Отмечу, что при широком участии активистов Общероссийского народного фронта в постоянном режиме отслеживаем ситуацию на местах, смотрим, где есть очевидные сбои, а где вместо реальной работы иногда пытаются и на бумажках отразить мнимые результаты. Такой не бюрократический, а именно гражданский контроль за выполнением указов доказал, безусловно, свою эффективность и востребованность, стал примером подлинного партнерства государства и общества в реализации стратегии развития страны», — подчеркнул президент РФ, обращаясь к членам Комиссии по мониторингу реализации «майских указов».