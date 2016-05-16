Луганск, 16 мая, 2016, 19:46 — ИА Регнум. На Луганщине украинские войска дважды обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в селе Калиновка. Об этом 16 мая сообщает Минобороны ЛНР, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ведомства, ВСУ вели огонь из вооружения БМП-1 и крупнокалиберного пулемета. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь, спикер Народной милиции Андрей Марочко заявил, что на блокпостах украинские силовики продолжают заниматься поборами с мирных граждан, а на полученные средства приобретают алкоголь.

«Военнослужащие… заступающие на блокпосты, собирают денежные средства с гражданского населения, проезжающего через данные блокпосты. На собранные денежные средства приобретают алкоголь, после чего начинают провоцировать наших военнослужащих огнем из стрелкового оружия», — сказал Марочко.

Он сообщил, что ВСУ перебросили на передовые позиции снайперов из Прибалтики.

«Достоверно установлен выход снайперских групп 92 омбр ВСУ, дислоцирующихся в Счастье, на передовые позиции вдоль линии соприкосновения. В состав снайперских групп входят наемники из Эстонии и Латвии, которые по указу Порошенко в досрочном порядке получили украинские паспорта и смогли официально вступить в ряды ВСУ», — рассказал Марочко.

При этом он проинформировал, что ВСУ продолжают использовать беспилотные летательные аппараты для ведения разведки. Марочко считает, что такие действия ВСУ «доказывают стремление Киева к ведению силовой политики на Донбассе».

Сегодня же спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что вчера в Донбассе в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один — получил ранения. Также ранения получили двое мирных жителей.

«Вчера житель поселка Новгородское подорвался на взрывном устройстве и получил ранения. Трагедия произошла днем во дворе пострадавшего. Также в Авдеевке в результате минометного обстрела ранения получил местный житель. Сейчас мужчина находится в местной больнице», — рассказал Лысенко.