Вена, 16 мая, 2016, 19:42 — ИА Регнум. В столице Австрии началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Джоном Керри. Об этом сегодня, 16 мая, сообщают РИА Новости.

ИА REGNUM

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что главы внешнеполитических ведомств России и США обсудят в Вене ситуацию в Сирии, на Украине и в Нагорном Карабахе.

Напомним, в Вене должно состоятся заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта.

В заседании этой группы будут участвовать Лавров, Керри, глава МИД Франции, а также президенты Армении и Азербайджана — Серж Саргсян и Ильхам Алиев.

Также в Вене 17 мая должно состоятся заседание Международной группы поддержки Сирии (МГПС). Заседание пройдёт на министерском уровне.