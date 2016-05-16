Ульяновск, 16 мая, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Целый ряд обществ с ограниченной ответственностью в рамках исполнения муниципальных контрактов стоимостью в десятки миллионов рублей провели ремонт автомобильных дорог по проспекту Туполева, улицам Фасадной, Железной Дивизии, Минаева в Ульяновске. Работы принял и оплатил комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта горадминистрации. Но прокуратура выявила, что толщина верхнего слоя асфальта ниже нормы. Размеры хищения оцениваются в 3 млн бюджетных рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Alan Levine Дорожная разметка

16 мая пресс-служба областной прокуратуры проинформировала о том, что требует возбудить уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при организации ремонта автомобильных дорог в Ленинском районе города. В ходе проверки исполнения органами власти и коммерческими структурами законодательства о дорожной деятельности и безопасности дорожного движения обнаружены множественные грубые нарушения.

В этой связи прокурор Ленинского района Ульяновска направил материалы данной проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. «Ход данной проверки находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области», отмечают в ведомстве.

По словам начальника управления дорожного хозяйства и транспорта Игоря Бычкова, работы на этих улицах проводились подрядчиками СКМ и «Ремстроймост"в 2013—2014 годах. «По результатам проверки контрольно-счетной палаты были выставлены замечания. В августе 2015 года комитетом, мной, замечания были подписаны, мы выставили сразу претензии. В настоящее время все эти претензии переведены в судебные решения. Уже первое заседание арбитражного суда состоялось. С одной компании взыскиваются 1,8 млн рублей, с другой — 1,9 млн с учетом процентов за пользование муниципальными средствами. Мы ожидаем получить эти деньги с подрядчиков, у нас для этого есть все основания», — приводит комментарий Бычкова Улпресса.