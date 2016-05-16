Брюссель, 16 мая, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Европейский союз демонстрирует силу перед президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. 16 мая ведущие политики ЕС дали четко понять, что пока Анкара не выполнит все критерии и не изменит антитеррористический закон, ни о какой отмене виз не может быть речи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Председатель Европарламента Мартин Шульц заявил Deutschlandfunk, что это «абсолютно вне всякой дискуссии», что ЕП начнет обсуждения, если Турция не выполнит условия для безвизового режима. По словам Шульца, критерии «не только не выполнены, но к ним даже не приступали». Именно поэтому он не перенаправил предложение Еврокомиссии юридическому комитету ЕП.

Неуступчивость решила продемонстрировать и министр обороны Нидерландов — станы-председательницы в ЕС. «Либерализация виз может состояться на основе заслуг, а не из политических соображений», — заявила Жанин Хеннис-Пласшерт.

Правительство Эрдогана отказывается менять антитеррористические законы, указывая на то, что Брюссель «обещал» отменить визы в соответствии с миграционным соглашением от 18 марта. «Если они примут ложное решение, (тогда) мы отправим беженцев», — заявил советник президента Турции Бурхан Кузу.

Представители исполнительной власти ЕС защищают сделку с Анкарой. 4 мая Еврокомиссия одобрила безвизовый режим для турецких граждан. Для окончательного решения требуется поддержка европарламентариев.