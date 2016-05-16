Москва, 16 мая, 2016, 19:28 — ИА Регнум. ЦБ не будет спешить со снижением ключевой ставки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом заявил первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин в ходе обсуждения годового отчета банка в Госдуме. «Главное — не поспешить со снижением ключевой ставки», — заявил Тулин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

ЦБ руководствуется стремлением соблюсти стабильность. «Очень важно соблюсти стабильность, люди так устроены, что нуждаются в стабильности, которой не хватает, — сказал Тулин. — Мы по причинам, которые можно отдельно обсуждать, не можем сейчас обеспечить стабильность валютного курса из-за структуры нашей экономики, ее чрезмерной зависимости от экспорта сырья».

«Что мы можем сделать, чтобы отчасти компенсировать, — это стабильность процентных условий. И здесь мы опасались, что чрезмерное резкое снижение ставки потом заставит нас пойти на попятную и повысить ее. Это было бы плохо для бизнеса и реального сектора экономики и перспектив выхода из стагнации. Для нас стабильность ставок важнее, чем колебание ставки», — отметил представитель ЦБ.

Он указал, что в последние месяцы уровень реальной процентной ставки растет, «но ничего ненормального в этом нет». По мнению Тулина, поддержание высокого уровня реальных процентных ставок не навредит реальному сектору экономики РФ.