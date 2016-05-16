Астана, 16 мая, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Распоряжением Нурсултана Назарбаева на должность пресс-секретаря президента назначен теперь уже бывший председатель правления акционерного общества «Агентство «Хабар» Айдос Укибай. Пресс-служба президента Казахстана 10 дней работала без руководителя, после того как 6 мая Назарбаев повысил своего личного пресс-секретаря Даурена Абаева до должности главы недавно созданного Министерства информации и коммуникаций.

Перо

О новом пресс-секретаре главы государства известно не очень много. Как сообщают казахстанские СМИ, Айдос Укибай родился в 1976 году в Алма-Атинской области. Окончил факультет журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Последние пять лет возглавлял правление АО «Хабар». До этого работал на различных руководящих должностях на том же телеканале.

АО «Хабар» было создано в 1995 году на базе информационной службы Казахского ТВ. Сегодня «Хабар» — это «телесемейство» четырех каналов, вещающих на казахском, русском и английском языках: «Хабар», Национальный спутниковый телеканал «KazakhTV», круглосуточный информационный телеканал «24KZ» и культурно-образовательный телеканал «Билим жане Мадениет» (перевод с казахского «Знание и культура» — прим. ИА REGNUM). Агентство имеет представительства в США, Австрии, Великобритании, Киргизии, России, Белоруссии и Украине. Единственным акционером «Хабар» являлся Комитет связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию.

Между тем, как сообщает пресс-служба президента Казахстана, глава государства произвел сегодня еще одно назначение. Новым главой Центра внешней политики Администрации Президента назначен Адиль Турсунов, ранее занимавший должности советника-посланника посольства Казахстана в Грузии и директора Департамента СНГ в Министерстве иностранных дел республики.

Об Адиле Турсунове информации еще меньше, чем об Айдосе Укибаеве. В частности, в 2004—2008 годах был временным поверенным в делах Казахстана в Сингапуре. Кроме того, по данным казахстанского портала «Радиоточка», Адиль Турсунов женат на Айгуль Нуриевой, которая является одним из конечных бенефициаров акционерного общества «Казахтелеком». По данным на 2014 год Айгуль Нуриева занимала 15-ю строчку в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов страны по версии журнала Forbes Kazakhstan. Ее состояние оценивалось в 780 миллионов долларов США. Кроме того, некоторые СМИ сообщали, что Нуриева являлась доверенным лицом премьер-министра Казахстана Карима Масимова.