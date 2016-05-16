Москва, 16 мая, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Международная космическая станция совершила 100-тысячный оборот вокруг Земли. Об этом сегодня, 16 мая, сообщил российский Центр управления полетами.

Международная космическая станция

Сообщается, что 100-тысячный оборот вокруг Земли продолжался с 7:35 до 9:10 по московскому времени.

Отсчет оборотом начался 20 ноября 1998 года, когда был выведен на орбиту первый элемент МКС — российский функционально-грузовой блок (ФГБ) «Заря».

Напомним, Международная космическая станция — это международный проект, в котором участвуют 15 стран: США, Россия, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.