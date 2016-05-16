Калининград, 16 мая, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Из почти 800 калининградских рабочих застройщик стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде трудоустроил лишь трёх человек. Об этом журналистам сообщила региональный министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.

gov39.ru Строящийся стадион в Калининграде

Напомним, минувшей зимой генподрядчик арены ЗАО «Крокус Интернешнл» обратился в правительство Калининградской области с просьбой разрешить привлечь рабочих из Турции. Губернатор Николай Цуканов ответил отказом, заявив, что в регионе достаточно своих специалистов.

В итоге застройщик подал заявку на 490 специальностей, среди них — сварщики, арматурщики, бетонщики, слесари-сантехники.

«Была проведена «горячая линия», в результате которой были сформированы списки из 749 рабочих, изъявивших желание работать на строительстве стадиона. Мы предложили «Крокусу» рассмотреть этот список. Насколько мне известно, он трудоустроил только трёх специалистов», — сказала сегодня министр Майстер.

По её словам, местные рабочие не соглашались на условия оплаты труда и график. «К тому же, по словам руководителя подрядной организации, приезжий персонал отличается большей работоспособностью и способностью к более интенсивному режиму труда», — объяснила министр.

Однако в настоящее время, заверила Майстер, рабочих из Турции на спортивном объекте в Калининграде нет. Есть граждане Белоруссии (80 человек), остальные — граждане бывший азиатских советских республик.

Контракт с ЗАО «Крокус Интернешнл» на строительство Kaliningrad Stadium составляет 17,3 млрд рублей.