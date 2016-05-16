Минск, 16 мая, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Железнодорожный контейнеровоз «Хэбэй-Минск» со стройматериалами для Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» после 16-дневного пути прибыл на станцию Колядичи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Железнодорожный состав

Формально в КБИП «Великий камень» зарегистрировано восемь резидентов. Груз в 41 контейнере предназначен для строительства китайского логистического центра, который будет распределять китайские товары между европейскими получателями.

В контейнерах находятся конструкции из металла общим весом 800 т, а также другие грузы, которые китайские строители используют при реализации инвестпроекта по строительству торгово-логистический субпарка в КБИП. Часть стройматериалов будет закуплена в Белоруссии.

По планам инвесторов, торгово-логистический субпарк в КБИП заработает в 2017 году. К этому времени будут построены склады и отработана логистика доставки грузов. Как показал опыт первого контейнеровоза, доставка по железной дороге грузов из КНР в Белоруссию занимает 16 дней, тогда как морем через Прибалтику — 25 суток. Столь быстрые сроки доставки и их способ, с одной стороны, дороже, но с другой — быстрее, в чём немалая заслуга властей Белоруссии, создавших условия для быстрого таможенного оформления.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Минске председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков в ходе переговоров с замминистра коммерции КНР Чжун Шанем заявил, что создание КБИП «Великий камень» в Минской области выходит на первый план. Накануне Александр Лукашенко подписал указ о смене руководства КБИП. Первый резидент парка был зарегистрирован в 2014 году, первый объект начал строиться в 2015 году. Реализация проекта находится на личном контроле руководителей Китая и Белоруссии, заявивших о своём стратегическом партнёрстве и совместной реализации концепции «Экономического пояса Шёлкового пути».