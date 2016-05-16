Вашингтон, 16 мая, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Кандидат республиканцев на пост президента США Дональд Трамп не рассчитывает на хорошие отношения с премьер-министром Британии Дэвидом Кэмероном, сообщает Reuters. Причина кроется в том, что Кэмерон назвал миллиардера «глупым» и «сеющим распри» из-за его предложения об установке запрета на въезд мусульман в США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Британский премьер раскритиковал Трампа в парламенте Британии, заявив, что будет препятствовать республиканцу, если тот приедет на Туманный Альбион.

«Похоже у нас не будет очень хороших отношений, кто знает?», — рассказал Трамп в интервью британскому телеканалу ITV.

«Во-первых, я не тупой, окей. Я могу рассказать вам об этом прямо сейчас. Как раз наоборот. Во-вторых, я не думаю, что я человек, сеющий распри. Я объединитель, в отличие от действующего президента», — говорит Трамп, имея ввиду Барака Обаму.

Если на выборах президента США 8 ноября победит Трамп, то сохраняющийся с окончания Второй мировой войны статус особых отношений с Великобританией может быть пересмотрен. По крайней мере, пока главой британского правительства остается Дэвид Кэмерон.