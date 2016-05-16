Калининград, 16 мая, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Из Калининградской области депортирована гражданка Конго. Как сообщили сегодня, 16 мая, корреспонденту ИА REGNUM в региональной службе судебных приставов, иностранка нелегально проживала в России почти четыре года.

Та самая гражданка Конго

30-летняя конголезка прибыла в Россию ещё в ноябре 2012 года для учебы в одном из вузов. Но в институт девушка так не поступила, на миграционный учёт не стала, разрешение на временное проживание на территории РФ не оформляла и всё это время уклонялась от выезда за пределы России.

«Суд не установил уважительных причин, препятствующих иностранке своевременно выехать из России, оштрафовав её на 2000 рублей с выдворением за пределы Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Принудительное выдворение осложнилось тем, что между Калининградом и Киншаса нет прямого авиасообщения. В итоге гражданку Конго сначала доставили внутренним авиарейсом в Москву, где она была передана представителям Пограничной службы ФСБ России.

ИА REGNUM уточняет, что в 2010 году в Калининградской области была задержана ещё одна гражданка республики Конго, пытавшаяся пересечь госграницу России по паспорту с чужой фамилией и фотографией. Из Москвы женщина прилетела в Калининград, откуда планировала добираться до Франции.

С начала 2016 года калининградскими приставами было выдворено 165 иностранных граждан. В настоящее время в спецучреждении под Калинингадом находятся иностранные гражданине ближнего зарубежья — Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Молдавии, Украины и Киргизии. Всего 54 человека.