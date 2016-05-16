Саратов, 16 мая, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Ввод в эксплуатацию здания детского сада №1 в Перелюбском районе Саратовской области откладывается в третий раз. В связи с этим губернатор Валерий Радаев объявил о выговоре главе Минобразования Манины Епифановой. Планировалось, что детский сад в здании бывшей начальной школы будет открыт в январе 2016 года, позже сроки были перенесены на май, теперь выяснилось — ориентировочный срок открытия — июнь 2016 года. Министру территориальных образований региона поручено контролировать работу министра образования области по социально-значимым объектам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

lizagubernii.ru Министр образования Саратовской области Марина Епифанова

На совещании в облправительстве 16 мая министр Марина Епифанова проинформировала, что в рамках проекта модернизации региональной системы дошкольного образования в Перелюбском районе ведется реконструкция дошкольного учреждения на 100 дополнительных мест. В настоящий момент все работы по внутренней реконструкции, ремонту кровли и фасада, систем отопления, водоснабжения проведены на 100%, но территория до сих пор не обустроена и не поставлено технологическое оборудование. Губернатор Радаев указал на недоработку руководителя Минобразования и объявил о дисциплинарном взыскании, отмечает пресс-служа главы области. Министру по делам территориальных образований области Алексею Решетникову поручено взять на свой контроль работу в муниципалитете по вводу социально значимых объектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Саратовской области произошел скандал из-за просочившейся из чиновничьих кабинетов информации о том, что в школы «спустили квоты» по обязательной явке учащихся на добровольную патриотическую акцию «Бессмертный полк» и подготовке «транспарантов общего образца». Чиновники на местах оправдывались, что неправильно поняли письмо из Министерства образования области, в котором их просили оказать содействие в распространении информации об этом шествии.

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Накануне 9 мая губернатор Валерий Радаев объявил выговоры трем чиновникам областного правительства. «Ряд информагентств разместили информацию о введении в учебных заведениях обязательной квоты на участие в патриотической акции «Бессмертный полк России». Считаю это безграмотным шагом чиновников, использующих по старинке добровольно-принудительный принцип, — прокомментировал Радаев. — Считаю, что подобные действия чиновников недопустимы. И если мы говорим о личной ответственности, то ее понесут должностные лица. Я объявляю выговор вице-губернатору Денису Фадееву, заместителю председателя правительства по социальной сфере Михаилу Горемыко и председателю комитета общественных связей и национальной политике Борису Шинчуку».

Как отмечают наблюдатели, выговоры в Саратовском областном правительстве входят в моду. Они обращают внимание на то, что Саратовский регион стал первым в стране, куда приезжали специалисты Минфина РФ для детального изучения межбюджетных отношений из-за бедственного положения в местной экономике, а именно — проблем, связанных с исполнением социальных обязательств перед населением региона, госпрограммы по переселению из ветхого и аварийного жилья, строительству дорог, снижению высокого уровня госдолга, достигшего 50,4 млрд рублей. Вопросом оздоровления экономики региона занималась рабочая группа специалистов Минфина и Минстроя РФ, налоговой службы, научно-исследовательского финансового института, которые непосредственно на месте ознакомились с положением дел.

Аналитики гадают, кто получит выговор на этот раз и какую ответственность понесет руководство региона?