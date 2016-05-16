Москва, 16 мая, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Российская национальная сборная по хоккею победила сборную Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 3:0.

goodfon.ru Хоккей

В первом периоде счет открыт не был. Во второй двадцатиминутке Иван Телегин и Артемий Панарин забили по одной безответной шайбе в ворота норвежцев. В третьем периоде Роман Любимов забил третью шайбу в ворота сборной Норвегии.

Игроки норвежской сборной не смогли организовать контратаку.

Для российской сборной это уже шестая игра по счету и пятая победа.

В группе, А Россия занимает второе место с 15 очками. Таким образом российские хоккеисты обеспечили себе досрочный выход в плей-офф турнира.

В групповом этапе сборной России осталось сыграть один матч. Он пройдет 17 мая и противостоять российским хоккеистам будут шведы.