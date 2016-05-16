Санкт-Петербург, 16 мая, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Теплоход на 50 посадочных мест «Элиен Диана», пришвартованный у набережной реки Фонтанки, арестован за долг фирмы-владельца судна по кредиту в размере более 4 млн рублей. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Ф.Перро. Фонтанка. Вид вниз по течению реки от сада Юсуповского дворца. 1839-1840

Судебные приставы Центрального района УФССП России по Санкт-Петербургу исполнили поручение коллег из Московского района об аресте теплохода.

Исполнительное производство по взысканию кредитной задолженности в размере 4 млн 158 тысяч рублей было возбуждено в Московском районе города в отношении фирмы ООО «АМВ Логистика». Эта организация была поручителем по кредиту, который брали два владельца фирмы. Когда кредит не был возвращен, банк обратился за взысканием долга с солидарных ответчиков

Однако за это время у ООО «АМВ Логистика» сменилось руководство, и новый владелец не знал, что купил бизнес с обременением. В итоге по долгам прежних хозяев теперь отвечает новый руководитель компании, владеющей указанным теплоходом.

«Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение директору организации. Если в ближайшее время руководство фирмы не найдет средства для погашения долга, то судно будет реализовано», — предупредили в УФССП по Санкт-Петербургу.