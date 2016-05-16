Симферополь, 16 мая, 2016, 18:44 — ИА Регнум. По данным бронирования отелей и апартаментов с 1 июня по 31 августа туристами, путешествующими самостоятельно, сразу три города Крыма вошли в число наиболее популярных курортных направлений России. К таким выводам пришли аналитики турпортала Travel.ru.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

По данным рейтинга, в Крыму россиян привлекают Ялта, Севастополь и Евпатория. При этом цены в Крыму на размещение ниже на 15%, чем в Краснодарском крае.

«На курорты Краснодарского края и Крыма россияне отправятся отдыхать этим летом в среднем на 12 дней, но в Крыму они заплатят за проживание в среднем на 15% меньше, чем на Кубани: 3 тысячи рублей против 3,5 тысяч рублей в сутки», — сообщил директор по коммуникациям Travel.ru Яков Садчиков.

По данным портала, в Ялте бронируют отдых в среднем на 13 дней, в Севастополе — на 10 дней, а в Евпатории — на две недели.

В первую десятку российских курортов по популярности отдыха летом 2016 года также входят Сочи, Анапа, Геленджик, Кисловодск (Ставропольский край), Зеленоградск (Калининградская область), Листвянка (озеро Байкал) и Ейск.

Рейтинг выглядит следующим образом (составлен с указанием средней стоимости проживания на курорте в сутки):

1. Сочи, 3850 рублей;

2. Анапа, 3530 рублей;

3. Ялта, 4130 рублей;

4. Геленджик, 3350 рублей;

5. Кисловодск, 3200 рублей;

6. Зеленоградск, 3250 рублей;

7. Листвянка, 3100 рублей;

8. Севастополь, 2900 рублей;

9. Ейск, 2650 рублей;

10. Евпатория, 2600 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, туристы, ездившие раньше на отдых в Турцию или Египет, не готовы выбирать Крым для регулярного отдыха: полуостров не дает пока сервис сопоставимого качества. Поэтому туристы переориентировались на Сочи, также выросла популярность Анапы и Геленджика. Такое мнение высказал директор компании «Связной-Тревел» Андрей Осинцев. Также он сообщил, что в 2016 году спрос на авиабилеты в Симферополь сократился у российских туристов на 25%.

В ответ вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек заявил, что, Крым остается одним из главных центров туристического направления в РФ, а данные о снижении спроса — это либо проявление некомпетентности, либо «сознательный информационный вброс». Также Бальбек заявил, что данные, которыми оперирует «Связной-Тревел», непрезентативные и не отражают реальной картины состояния на российском рынке.

По данным Минкурортов Крыма, на полуострове с 29 апреля по 12 мая побывали 161,6 тысячи человек, что на 23,3% выше уровня прошлого года. Ранее ИА REGNUM сообщало, что Севастополь и Ялта пользовались высоким спросом у туристов на майские праздники в 2016 году по данным анализа броней отелей и апартаментов с 1 по 10 мая туристами, путешествующими самостоятельно.

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