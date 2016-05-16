Москва, 16 мая, 2016, 18:36 — ИА Регнум. О 70-летней истории советского киноплаката расскажут в Московском Манеже. 13 мая в выставочном центре открылась экспозиция «История советского кино в киноплакате. 1919−1991». Вниманию зрителей представлены уникальные афиши первых советских фильмов, редкие плакаты к военным фильмам, плакаты времён эпохи «оттепели» и позднесоветского периода 1970−1990-х.

Российская государственная библиотека «Парень из нашего города». 1942. Автор плаката: Николай Хомов

«Первые киноафиши появились в СССР, когда в стране возникла единая система кинопроката, и исчезли после распада Союза. Сейчас плакатов на бумажных носителях уже не встретишь. Особый интерес на выставке представляют самые ранние плакаты 20-х годов. Но не менее интересны работы последующих периодов. Уникальность экспозиции в её охвате: представлены работы с 1919 по 1991 год, насколько я могу помнить, такой выставки в Москве ещё никогда не было», — рассказывает куратор выставки Анна Пахомова в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, — «Мы также показываем некоторые оригиналы киноплакатов — не напечатанные изображения, а то, что непосредственно рисовал художник, и с чего уже потом печатался плакат. В частности, есть подобные оригиналы к «Идиоту» Ивана Пырьева 1958 года, «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая 1968, «Девяти дням одного года» Михаила Ромма 1961».

Музей дизайна «Белое солнце пустыни». 1970. Автор плаката: Мирон Лукьянов.

Всего в экспозиции более 300 произведений, среди которых работы знаменитых художников-графиков — Бориса Зеленского, Василия Островского, Мирона Лукьянова, Владимира и Георгия Стенбергов, Михаила Хазановского и многих других. Это уникальные афиши 1920-х годов в стиле конструктивизма, редкие работы времен Великой Отечественной войны, а также плакаты к всеми любимой классике советского кино: «Двенадцати стульям», «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая, «Белому солнцу пустыни» Владимира Мотыля, «Иванову детству» Андрея Тарковского, «Не горюй!» Геогрия Данелия и другим.

Специфика жанра киноплаката — в тесной взаимосвязи с кино. Его история начинается в 1908, ещё во времена Российской империи, когда на экраны вышел первый отечественный игровой фильм — 6-минутрый «Стенька Разин» Владимира Ромашкова. В Советском Союзе киноплакат стал одним из основных визуальных средств агитации и важным индикатором социокультурных перемен и ценностей.

Российская государственная библиотека «Старое и новое (Генеральная линия)». 1929. Автор плаката: Иосиф Герасимович.

В период 1920-х годов одним из главных стилеобразующих факторов в киноплакате стал монтаж; он соединял в одной композиции разномасштабные и разнофактурные элементы. Для работ 1930-х характерен пафос и социальный оптимизм. К концу десятилетия эстетический уровень плаката снижается, его отличительной чертой становится схематизм. Для военных плакатов характерна простора изображения, в войну афиши печатались в одну-две краски на простой бумаге.

Стиль «оттепельного» плаката определяли метафора и символика. В начале 1960-х годов в главное издательство киноплаката «Рекламфильм» приходит группа молодых талантливых художников — Мирон Лукьянов, Василий Островский, Лилия Левшунова, Вилен Каракашев. Эти художники создали собственный стиль, которому свойственна острота композиционных решений и подчеркнутая условность графического языка.

Музей дизайна «Двенадцать стульев». 1971. Автор плаката: Мирон Лукьянов

Расцвет киноплаката приходится на период 60-х — 90-х годов. Для создания афиш использовались различные сюрреалистические комбинации, иносказания, аллегории и другие приёмы. Большую роль в киноплакате начинают играть фотография и живописное изображение. Плакат продемонстрировал новые возможности, которые открывал фотомонтаж, использующий кинокадры и рекламную постановочную фотографию.

В выставке «История советского кино в киноплакате» примут участие исследователь истории плаката, автор монографий Нина Бабурина, искусствовед и художественный критик Александр Шклярук, графический дизайнер Эрик Белоусов и другие гости.

Эскпозиция приурочена к Году российского кино и организована Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» и Московским музеем дизайна. В ЦВЗ «Манеж» выставка продлится до 13 июня 2016 года.