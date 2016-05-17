Москва, 18 мая, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 18 мая, Госдума обсудит пакет президентских законопроектов о создании национальной гвардии в России, сообщает ИА REGNUM. Определяются задачи Росгвардии, их состав, принципы деятельности и полномочия, регламентируются вопросы, связанные с управлением ими, обеспечение социальной защиты военнослужащих Росгвардии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Задачи

Росгвардия совместно с МВД обеспечивает общественный порядок, безопасность и режим ЧС, участвует в борьбе с терроризмом, экстремизмом, территориальной обороне России, охраняет важные государственные объекты и спецгрузы — их перечень составит правительство РФ. Также нацгвардия оказывает содействие пограничным войскам в охране границ России.

Полномочия

Росгвардии передаются те же полномочия, которые были у Внутренних войск, ОМОН, СОБР и ЦСН МВД. Законопроекты разрешают служащим Росгвардии применять физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие без предупреждения при непосредственной угрозе гражданам или самим военнослужащим. Бойцы смогут применять спецсредства, в том числе для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций.

Оружие

При этом военнослужащим Росгвардии запрещается применять специальные средства в отношении беременных женщин и инвалидов, если они не оказывают вооруженного сопротивления или не участвуют в нападении, угрожающем жизни других граждан. Исключением для запрета является оказание перечисленными лицами вооруженного сопротивления, случаи совершения группового или иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или самого военнослужащего.

По словам зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева («Единая Россия»), все полномочия, которыми наделяются представители Росгвардии, ранее уже прописывались в законах, регулирующих деятельность МВД.

Формирование

Руководство войсками осуществляет президент РФ. Управление войсками осуществляет руководитель Федеральной службы войск национальной гвардии. Ранее главнокомандующий нового силового ведомства генерал армии Виктор Золотов сообщил о том, что формирование Росгвардии пройдет в три этапа. На первом этапе предполагается перевести Внутренние войска в Росгвардию, на втором — установить объем и порядок выполнения задач и выработать структуру, на третьем — приступить к выполнению задач в полном объеме.