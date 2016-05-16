Рамалла , 16 мая, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Правозащитная организация Human Rights Watch требует от Иордании снять «ограничения» на транзит палестинцев, проживающих в Секторе Газа, передает Al-Arabiya.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

C августа 2015 года «палестинцы из Газы испытывают большие трудности с получением разрешения на транзит через Иорданию для путешествия за границу», пишет директор ближневосточного отделения HRW Сара Витсон в письме властям Иордании. Она отмечает, что Амман внес изменения в правила без каких-либо разъяснений.

С учетом воздушной и морской блокады Израиля и закрытия египетской границы у города Рафах Иордания — единственное транспортное сообщение Газы с внешним миром.

Амман отрицает ужесточение контроля на границе. «Нет никаких изменений в политике Иордании в отношении транзита наших палестинских братьев, включая тех, что в Газе», — рассказал Associated Press источник в иорданском правительстве. Согласно ему, в 2015 году территорию Иордании пересекли свыше 11 тысяч жителей Сектора Газа.