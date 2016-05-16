Великий Новгород, 16 мая, 2016, 18:28 — ИА Регнум. На стадионе «Волна» в Великом Новгороде сегодня, 16 мая, открылся городской военно-прикладной лагерь для юношей — учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации города, для будущих призывников в течение пяти дней пройдут теоретические и практические занятия по стрелковой, физической и строевой подготовке.

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Кроме того, будут организованы встречи с представителями военного комиссариата, прокуратуры, служащими региональных управлений МВД, ФСИН и Госнаркоконтроля.

На открытии сборов выступили ребята из военно-патриотического клуба «Факел», однако самым захватывающим зрелищем стали показательные выступления отдела специального назначения и отдела по конвоированию управления ФСИН России по Новгородской области.

«Будущим призывникам показали, как были обезврежены четверо бежавших из исправительного учреждения осужденных, которые завладели гражданским автомобилем и напали на караул по конвоированию. При этом сотрудники отдела специального назначения «Русич» продемонстрировали специальную операцию по задержанию и обезвреживанию преступников с использованием бронетехники и спецсредств», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Отметим, что в нынешних военно-полевых сборах примут участие 350 ребят из всех общеобразовательных школ Великого Новгорода.