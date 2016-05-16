Архангельск, 16 мая, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Девять круизных лайнеров к Северному полюсу с заходом на территорию федерального заказника «Земля Франца-Иосифа» (ЗФИ) запланировано за сезон-2016. Число круизов по сравнению с прошлым годом несколько снизилось (2015 год — 11 круизов). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела туризма ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» Сергей Широкий.

Christopher Michel Северный полюс. Ледокол «50 лет Победы»

По его информации, первые круизы на ледоколе «50 лет Победы» отправятся к Северному полюсу уже в июне. «Несмотря на то, что в этом году число рейсов в Арктику несколько сократилось, интерес к таким путешествиям у туристов не пропал. Мы ожидаем более тысячи туристов. За прошлый год в Арктике побывали 1225 человек. К сожалению, по-прежнему, у россиян Арктика не столь популярна, как у народов других стран. По-прежнему по числу желающих лидирует Китай, США и Германия. Стоимость туров в этом году по сравнению с прошлым не изменилась», — сказал Сергей Широкий.

Напомним, круиз на ледоколе к северному полюсу с посещением Земли Франца — Иосифа стоит от 27 тыс. до 40 тыс. долларов США, круизы по северному морскому пути — от 22,5 тыс. долларов, круиз Шпицберген — Земля Франца — Иосифа стоит от 7 тыс. долларов до 14 тыс. долларов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арктический туризм у россиян мог бы быть более популярным. Однако, уже на протяжении нескольких лет число туристов из России остается на прежнем уровне. Так, в этом году поток туристов-россиян в Арктику составил лишь 6−7%. В первую очередь это связано с дорогой стоимостью туров.