9 круизных лайнеров, включая ледоколы, посетят Арктику этим летом
Архангельск, 16 мая, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Девять круизных лайнеров к Северному полюсу с заходом на территорию федерального заказника «Земля Франца-Иосифа» (ЗФИ) запланировано за сезон-2016. Число круизов по сравнению с прошлым годом несколько снизилось (2015 год — 11 круизов). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела туризма ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» Сергей Широкий.
По его информации, первые круизы на ледоколе «50 лет Победы» отправятся к Северному полюсу уже в июне. «Несмотря на то, что в этом году число рейсов в Арктику несколько сократилось, интерес к таким путешествиям у туристов не пропал. Мы ожидаем более тысячи туристов. За прошлый год в Арктике побывали 1225 человек. К сожалению, по-прежнему, у россиян Арктика не столь популярна, как у народов других стран. По-прежнему по числу желающих лидирует Китай, США и Германия. Стоимость туров в этом году по сравнению с прошлым не изменилась», — сказал Сергей Широкий.
Напомним, круиз на ледоколе к северному полюсу с посещением Земли Франца — Иосифа стоит от 27 тыс. до 40 тыс. долларов США, круизы по северному морскому пути — от 22,5 тыс. долларов, круиз Шпицберген — Земля Франца — Иосифа стоит от 7 тыс. долларов до 14 тыс. долларов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арктический туризм у россиян мог бы быть более популярным. Однако, уже на протяжении нескольких лет число туристов из России остается на прежнем уровне. Так, в этом году поток туристов-россиян в Арктику составил лишь 6−7%. В первую очередь это связано с дорогой стоимостью туров.