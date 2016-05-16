Киев, 16 мая, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко призвал страны «Большой семерки» (G7) поддержать украинскую инициативу по вводу полицейской миссии ОБСЕ в зону конфликта в Донбассе. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 16 мая, на официальном сайте президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бессонница

Порошенко считает, что внедрение вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе является критически необходимым для политического урегулирования ситуации. Он призывает страны G7 поддержать эту украинскую инициативу.

Украинский президент уверен, что говорить о политических механизмах урегулирования конфликта можно только при наличии предпосылок безопасности прогресса в решении вопроса, касающегося ввода полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс, устойчивого перемирия, а также отвода артиллерии и тяжелой техники.

Кроме того, он обратился к послам стран G7 с просьбой усилить давление на Россию в вопросе немедленного освобождения украинской диверсантки и депутата Верховной рады Надежды Савченко, которая приговорена к 22 года тюрьмы в России.

Напомним, когда стало понятно, что вооруженные силы Украины не способны военным путем решить конфликт в Донбассе, евромайданная хунта поставила вопрос о вводе миротворческого контингента на Украину. Однако реализовать это через ООН невозможно без согласия России. Москва в свою очередь заявила, что ввод миротворцев никак не решит конфликт, а только усугубит ситуацию, так как карательные батальоны и подразделения ВСУ будут под прикрытием миротворцев терроризировать население Донбасса. При этом у вооруженных сил ДНР и ЛНР будут связаны руки.

Тогда Киев заговорил о полицейский миссии ОБСЕ. Общие черты этой миссии до сих пор туманны, так как ничем подобным ОБСЕ раньше не занималась. Судя по работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, это организация не способна объективно оценивать ситуацию в зоне конфликта, а её руководство находится под контролем Запада, который контролирует Украину.