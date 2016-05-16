Москва, 17 мая, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 17 мая, Госдума рассмотрит сразу в трех чтениях законопроект о повышении МРОТ до 7500 рублей, сообщает ИА REGNUM. Законопроект был внесен группой депутатов от фракции «Единая Россия» во главе с Сергеем Неверовыми и двумя членами Совета Федерации.

Александр Дейнека. На стройке новых цехов. 1926

С 1 января 2016 года МРОТ установлен в сумме 6204 рублей в месяц. По предварительной оценке, в 2016 году соотношение между МРОТ и прожиточным минимумом трудоспособного населения составит 53,5%.

Законопроектом предполагается установить МРОТ с 1 июля 2016 года в сумме 7500 рублей в месяц, что означает его увеличение на 20,9%. Его соотношение с прогнозируемой величиной прожиточного минимума трудоспособного населения оценивается в 64,7%.

По мнению авторов законопроекта, его принятие «создаст условия для дальнейшего повышения МРОТ в 2017 — 2018 годах до величины прожиточного минимума трудоспособного населения».

Повышение МРОТ коснется около 1 млн работников, из них 87% — работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях, 13% — работники негосударственного сектора экономики. На повышение зарплаты работникам, получающим заработную плату на уровне МРОТ, необходимо будет направить финансовые средства в объеме 6,1 млрд рублей.

«Это медленные шаги по продвижению МРОТ к прожиточному минимуму. Но согласитесь, что в условиях кризиса, когда число наших граждан, находящихся за чертой бедности, достигло почти 20 млн человек, это позитивный и более чем внятный сигнал для тех, кто хотел бы видеть Россию богатой страной с дешёвой рабочей силой», — отмечал ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко («Единая Россия»).