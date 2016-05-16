Дубай, ОАЭ, 16 мая, 2016, 18:07 — ИА Регнум. ОАЭ строят сеть канализации на улицах Дубая, заменяя более 121 насосных станций, передает Al-Arabiya. Проект крупнейшего города эмиратов обойдется в $3,4 млрд и рассчитан на пятилетний срок, сообщает Gulf News.

kanalizaciyavdome.ru Общественный туалет времен древнеримской цивилизации в Эфесе

Вместо насосных станций система функционирует с опорой на силу тяжести для транспортировки сточных вод под землю, на завод по переработке отходов. Генеральный директор муниципалитета Дубая Хасан Насер Лута говорит, что новая сеть туннелей позволит существенно снизить затраты эмирата на электричество и техническое обслуживание.

Он надеется, что проект превратит Дубай в «устойчивой и экологически чистый город». Лута отметил, что сточные воды сократят выбросы углекислого газа на 30%.

«Представьте себе 90-метровый туннель, который размером почти с 30-этажное здание», — цитирует чиновника газета. Он добавил, что данная система уже испытана во всем мире.