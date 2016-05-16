Вильнюс, 16 мая, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Законотворческая поправка в литовском парламенте, зарегистрированная либералом Шарунасом Густайнисом, предлагает ввести налог на все оставляемые чаевые, сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 мая, в Сейме Литвы. Поправка уже вызвала споры и критику со стороны отдельных политических сил.

Франсуа Верхейден. Слуга с подносом. 1852

По словам старосты фракции Рабочей партии Кястутиса Даукшиса, невообразимо, что либералы вместо того, чтобы решать серьезные проблемы, хотят ввести налог на официантов, таксистов и парикмахеров. О налогообложении чаевых можно было бы говорить только тогда, когда все остальные проблемы Литвы будут решены, отметил политик.

«В первую очередь мы должны думать, как увеличить доходы людей, сократить налоги и вытащить из тени как можно больше денег. Налогообложение чаевых точно сильно не пополнит наш государственный бюджет, но оставит много несчастных работников. Почему у тех, кто получает мало, хотят отобрать все, что честно зарабатывают? Чаевые — благодарность жителей и подарок работнику за хорошее обслуживание. Если ввести на них налог, будет снижена мотивация работников стараться», — сказал Даукшис.

По словам политика, люди, работающие в учреждениях общепита, точно не могут похвастаться большими зарплатами. Этим предложением у работников кафе хотят отнять возможность заработать немного больше, отметил он.

«Ведь в кафе чаще всего работают молодые люди, чьи доходы небольшие. Такое решение не только уменьшит желание людей хорошо работать и обслуживать клиента как можно лучше, но и сократить количество желающих идти на такую работу», — заключил Даукшис.