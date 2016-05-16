Воронеж, 16 мая, 2016, 18:06 — ИА Регнум. С начала 2016 года цены на новое жилье в Воронежской области снизились, а вот на вторичном рынке квартиры несколько подорожали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Воронежстата 16 мая.

Юрий Пименов. Лирическое новоселье. 1965

Согласно данным выборочного статистического обследования, за первый квартал текущего года стоимость одного квадратного метра общей площади квартир составила 44 тыс. 451 рубль — это на 2,4% ниже, чем за предшествовавший период.

Стоимость жилья на вторичном рынке оказалась существенно выше — в среднем квадратный метр стоит 47 тыс. 123 рубля (на 1,8% выше предшествовавшего периода).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в регионе было построено 1,6 млн кв. м жилья, обеспеченность жильем на одного жителя области составляет 28,4 кв.м. В конце прошлой недели стало известно, что регион получит в этом году субсидию из федерального бюджета на строительство жилья эконом-класса в объеме 241 млн рублей.