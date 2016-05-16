В Воронежской области снижаются цены на жилье
Воронеж, 16 мая, 2016, 18:06 — ИА Регнум. С начала 2016 года цены на новое жилье в Воронежской области снизились, а вот на вторичном рынке квартиры несколько подорожали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Воронежстата 16 мая.
Согласно данным выборочного статистического обследования, за первый квартал текущего года стоимость одного квадратного метра общей площади квартир составила 44 тыс. 451 рубль — это на 2,4% ниже, чем за предшествовавший период.
Стоимость жилья на вторичном рынке оказалась существенно выше — в среднем квадратный метр стоит 47 тыс. 123 рубля (на 1,8% выше предшествовавшего периода).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в регионе было построено 1,6 млн кв. м жилья, обеспеченность жильем на одного жителя области составляет 28,4 кв.м. В конце прошлой недели стало известно, что регион получит в этом году субсидию из федерального бюджета на строительство жилья эконом-класса в объеме 241 млн рублей.