Рига, 16 мая, 2016, 18:04 — ИА Регнум. На рассмотрение в комиссии Сейма Латвии по мандатам, этике и заявлениям передана инициатива жителей о восстановлении довоенного проекта площади Узварас (Победы), расположенной на территории парка Узварас в Риге, сообщает LETA.

euromag.ru Памятник Освободителям Риги

Сегодня, 16 мая, президиум Сейма передал эту инициативу, за которую собрано более 10 тысяч необходимых для этого подписей, на рассмотрение в комиссию.

Авторы инициативы — Роберт Крастиньш, Эмил Гайлис и Марис Рукс — считают необходимым восстановить важные для латвийской государственности символический смысл и место, подчеркивая, что площадь Узварас в столице была названа в честь победы латвийской армии над войсками Бермонта.

«Нынешняя площадь Узварас часто вызывает ненужную конфронтацию и культивирование антигосударственной активности», — указывают авторы инициативы. Они призывают Сейм предпринять соответствующие действия для восстановления подлинного значения площади Узварас и исторической справедливости.

Напомним, речь идет о площади, где находится памятник Освободителям Риги (место проведения праздничных мероприятий в День Победы). В случае, если инициативу одобрит Сейм, это даст возможность латвийским властям демонтировать монумент советским воинам.