Вильнюс, 16 мая, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Министерство обороны Литвы сегодня, 16 мая подтвердило, что в Каунасской инфекционной больнице скончался 21-летний призывник Мартинас Юркус, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Из-за нехватки информации стали паниковать другие служащие в полку: некоторые из них протестуют около столовой, опасаясь, что инфекция распространяется через еду.

Столовые принадлежности

В связи с этим инцидентом в учебном полку имени Великого гетмана Литвы Йонушаса Радвилы в Рукле организовали пресс-конференцию, во время которой лейтненант-полковник Алексей Гайжевский и командующая Военной медицинской службой Йолита Сесартене рассказали подробности произошедшего.

«Жизнь военного угасла ночью с воскресенья на понедельник. Заболел он в воскресенье днем. Начались головные боли. Он интенсивно участвовал во всех учениях, чувствовал себя хорошо. Мы опросили всех военных — ни один больше ни на что не жалуется. Помещения дезинфицируются дополнительно особенно в спортзале», — сказал во время конференции Гайжевский.

Все же 12 военных объявили бойкот. Всего паникуют и собираются не есть в столовой около 90 военных.

Сообщается, что в медпункте есть еще несколько военных, которых мучают похожие симптомы. «Я ел завтрак и жалею об этом. Мне дорога моя жизнь, так как человек заболел молниеносно и умер за сутки. Мы будем бойкотировать до тех пор, пока не исследуют еду и воду. Насколько мы слышали, в казармах есть и больше заболевших, они лежат в кроватях и даже не обращаются к медикам», — цитирует портал 15min. lt одного из протестующих около столовой военных Жильвинаса Казлаускаса.

По его словам, военным не хватает информации, обо всем они узнали только из СМИ, поэтому и возникает беспокойство. Всего бойкотировать еду из столовой собирается около 90 военных.