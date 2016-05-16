Великий Новгород, 16 мая, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Первые квартиры в новом микрорайоне Великого Новгорода «Аркажская слобода» обещают сдать нынешним летом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин, посетив сегодня, 16 мая, строительную площадку микрорайона.

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«Это затянувшийся и сложный объект», — отметил глава региона, подчеркнув, что на сегодня «все финансовые вопросы подрядчиком решены». «Средства для завершения строительства есть, сейчас здесь работают 160 человек», — сказал губернатор, отметив «неплохую степень готовности первых четырёх домов». По словам Митина, в июле эти дома должны быть сданы. «51 квартира уже продана. Все дольщики уведомлены, что в июле-августе квартиры будут готовы», — сказал губернатор.

Первая очередь микрорайона «Аркажская слобода» — это 10 трехэтажных домов с мансардой, общей жилой площадью 29 тысяч квадратных метров. Сегодня в двух домах первого квартала ведутся отделочные работы. В других двух — идёт окончательная отделка помещений, ожидается подключение газа.

В пресс-центре правительства Новгородской области отметили, что строительство микрорайона велось «крайне низкими темпами из-за дефицита финансовых средств застройщика и увеличения стоимости строительства первой очереди». Сейчас самым проблемным вопросом микрорайона «Аркажская слобода» называют подъездную дорогу к нему — улицу Луговая. Контракт на строительство новой улицы от улицы Псковской до Юрьевского шоссе администрация Великого Новгорода заключила с подрядчиком — ООО «Евротракт» в августе 2015 года. По контракту дорога должна быть готова к июлю нынешнего года. Но, по словам представителя подрядной организации, строительство улицы Луговой может быть закончено не ранее ноября 2016 года.

Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, побывав на объекте 11 мая, отметил, что на строительстве улицы не работает ни один человек. «Ни одного человека, ни одной единицы техники, несмотря на все заверения руководства «Евротракта». Вот сейчас сложнейший вопрос: что делать? Если расторгать договор, то это опять очень затянет строительство дороги к будущему жилому кварталу. И верить уже «Евротракту» не хочется, что они работы сделают в срок», — заявил Бобрышев.

При этом, по мнению главы региона, администрация Великого Новгорода «уже второй год не принимает должных мер по строительству улицы Луговой». «На сегодня к этому микрорайону ведут две дороги. Одна — по улице Луговой, другая — по Аркажской улице. Причем, вторая гораздо короче первой. Мэрия немало времени потратила на выкуп земельных участков Аркажской улицы, подготовку проектно-сметной документации на её строительство, но конкурс, по не понятным причинам, был объявлен на строительство улицы Луговой», — отметил губернатор Сергей Митин. Он определил недельный срок, в течение которого специалисты регионального правительства и мэрии должны определиться со строительством подъездных дорог к «Аркажской слободе». «Это будет большой микрорайон. Его строительство — на контроле правительства Новгородской области, строительство дорог — прерогатива администрации Великого Новгорода», — отметил глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство жилого микрорайона «Аркажская слобода» на землях бывшего аэродрома «Юрьево» в Великом Новгороде было начато в 2010 году. Сдача в эксплуатацию первых 30 тыс. кв метров жилья ожидалась в 2011 году, но сроки неоднократно переносились. К концу прошлого года выяснилось, что своих квартир в новом микрорайоне ожидают 38 дольщиков, 12 из которых уже можно считать обманутыми.