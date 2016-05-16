Москва, 16 мая, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Эффективность электронного взаимодействия между органами власти и Многофункциональными центрами должно быть повышено. Об этом 16 мая в ходе совещания по выполнению «майских указов» заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нужно повысить эффективность электронного взаимодействия между органами власти и МФЦ. Это позволит серьезно сократить сроки предоставления этих услуг», — сказал Путин.

Он напомнил о том, что на сегодня в стране действуют уже 2759 МФЦ: «Вместе с тем проблемы еще, конечно, остаются. Хотел бы сегодня с вами поговорить и услышать, какие меры принимаются для того, чтобы сократить время ожидания в очередях».

Напомним, МФЦ были созданы в рамках выполнения «майских указов». В МФЦ каждый может получить государственные услуги в рамках «одного окна», а также в электронной форме.