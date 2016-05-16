Ставрополь, 16 мая, 2016, 17:55 — ИА Регнум.



Суд

В Ставропольском крае депутат осуждена за избиение женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия и суда, 9 октября 2015 года 55-летняя депутат Большевистского сельсовета Ипатовского района Елена Артёмова, будучи нетрезвой, избила женщину, которую подозревала в гибели своей собаки породы «Лабрадор».

Приговором суда Артемовой назначено 20 тыс. рублей штрафа, с нее взысканы судебные расходы и расходы связанные с лечением и компенсацией морального вреда.

На Ставрополье депутаты нередко попадают в поле зрения следственных органов. Так, в марте текущего года депутат Совета депутатов муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского района, который еще и является фермером, попал под подозрение в мошенничестве при получении субсидий 500 тыс. рублей на поддержку сельхозпроизводства

В Ставропольском краевом суде проходит уже второй процесс в отношении краевого депутата Антона Дубровского, уже признанного виновным в совершении преступлений сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Краевой депутат и экс-прокурор края Валерий Калугин совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. За последние три года дело неоднократно прекращалось и возобновлялось снова.

Руководитель некогда процветающих стеклотарных заводов компании ОАО «ЮгРоспродукт» одновременно являющийся депутатом местной думы, скрыл от взыскания недоимки налоговым органом денежные средства предприятия на сумму свыше 96 миллионов рублей.

Депутат Ставропольской городской думы и одновременно директор Ставропольского муниципального унитарного предприятия «Аварийно-ремонтная служба» подозревается в сокрытии налогов на сумму более 3 млн рублей. И этим список преступлений, совершенных депутатами региона, не исчерпывается.