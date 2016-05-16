Рига, 16 мая, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Начиная с сегодня, 16 мая, Центр государственного языка Латвии (ЦГЯ) начинает акцию под названием «Дружественная среда для латышского языка», цель которой — выяснить, какие предприятия из сферы обслуживания лучше всего выполняют требования закона о госязыке, сообщает портал Mixnews.lv.

Жан-Поль Лоран. Папа и инквизитор. 1882

Как стало известно, специальная комиссия из представителей Центра госязыка оценит, как обслуживающие предприятия и их сотрудники выполняют нормы «языкового закона». Потенциальных кандидатов будут выдвигать ассоциации, представляющие конкретные предприятия, а также сами компании. Акция будет проходить до 30 сентября 2016 года.

Напомним, несмотря на то, что в Латвии русский язык является родным для 37,5% жителей, он по-прежнему имеет статус «иностранного». Регулярно вводятся дополнительные нормы по ограничению использования русского языка, за соблюдением которых следит специальная государственная структура под названием «Центр госязыка», прозванный в русскоязычной среде «языковой инквизицией».