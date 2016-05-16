Калуга, 16 мая, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального казенного учреждения «Центр развития спорта, туризма и молодежной политики «Темп» из-за халатности которого пострадал 13-летний футболист.

sportiko.ru Ворота для мини-футбола

Как сообщил 16 мая корреспонденту ИА REGNUM, и.о. старшего помощника руководителя (по взаимодействию со СМИ) СУ СКР по Калужской области Виталий Гудзь, по версии следствия, директор муниципального учреждения вследствие недобросовестного отношения к работе не принял меры к сертификации либо исключению из эксплуатации ворот для мини-футбола, достоверно зная, что крепление и проверка устойчивости к опрокидыванию ворот не предпринимались, допустил занятие несовершеннолетних в спортивной секции по мини-футболу.

В результате бездействия подозреваемого в марте 2016 года в во вреся футбольного матча на 13-летнего потерпевшего опрокинулись незакрепленные ворота, в результате чего подросток получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, квалифицирующейся как тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведена судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего, к уголовному делу приобщены учредительные документы казённого предприятия, допрошен ряд ключевых свидетелей.

В настоящее время проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Также в ходе расследования устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.