Москва, 16 мая, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Состояние репродуктивной системы молодой семьи необходимо фиксировать в «сертификате молодоженов» и «паспорте репродуктивного здоровья». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, с таким предложением на «круглом столе» в Госдуме выступил председатель комиссии Общественной палаты по охране здоровья, физической культуре и популяризации здорового образа жизни Владимир Нероев. «Необходимо создать «сертификаты молодоженов», и начинать с обследования состояния семьи и репродуктивной системы, отца и матери», — полагает он.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

«Необходимо утвердить «паспорта репродуктивного здоровья». Необходимо также создание специальности врача-андролога», — полагает Нероев.

Участники «круглого стола» по вопросам репродуктивного здоровья мужского населения в России поддержали предложение ОП и рекомендовали Минздравсоцразвития ввести «паспорт репродуктивного здоровья» и «сертификат молодоженов»