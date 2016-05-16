Калуга, 16 мая, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Ведение единой централизованной системы госзакупок позволит значительно снизить количество нарушений в этой сфере и сэкономить немало бюджетных средств. Об этом шла речь сегодня, 16 мая, в Калуге на заседании регионального правительства и руководителей его структурных подразделений, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Коллаж пресс-службы правительства Калужской области

Так, говоря о ситуации с государственными закупками у единственного поставщика в рамках федерального закона №223, министр конкурентной политики области Николай Владимиров, отметил, что, эту систему необходимо продолжать централизовать по отраслевому принципу. Например, в сфере ИКТ и здравоохранения. Для того, чтобы новый закон заработал, все 100% предприятий в области должны принять у себя единое положение по закупкам.

Комментируя данное предложение, глава ФАС РФ по Калужской области одобрил «единые правила игры» по закупкам на территории области. По его словам, централизация закупок приводит к существенному снижению нарушений при их проведении, а также к экономии бюджетных средств.

Ранее губернатор области Анатолий Артамонов рекомендовал руководству министерства конкурентной политики области в целях повышения прозрачности и независимости торгов принять меры по внедрению на территории региона единого положения о закупках для заказчиков. Всем заинтересованным министерствам предложено обеспечить переход подведомственных учреждений на закупки по единому положению и осуществлять их через специализированную организацию — Фонд имущества. В настоящее время из 168 заказчиков регионального уровня о готовности к заключению соглашения с Фондом заявила 81 организация (48%).

Так, 49 организаций области не согласны с нововведением. Данное предложение не поддерживают и три ведомства: министерство образования и науки, министерство экономического развития и министерство строительства и ЖКХ Калужской области.

Анализируя ситуацию, первый засместитель губернатора области Алексей Лаптев призвал региональных министров активнее включаться в этот процесс и перевести все подведомственные учреждения на закупки по единому положению. «Тем, у кого объемы закупок колоссальные, это нужно в первую очередь», — подчеркнул он. Первый заместитель губернатора также предложил оптимизировать количество сотрудников, занимающихся закупками, и подумать над единообразным подходом к формированию численности контрактных служб. Оптимизация численности работников и централизация в министерствах должна пройти хотя бы на уровне заместителей обязательно, считает Алексей Лаптев. Ведь, как показали исследования, зависимости численности работников от объема закупок нет никакой. Ранее губернатор Анатолий Артамонов, узнав, что порядка 4 тыс. человек занято в регионе в госзакупках, распорядился принять меры к их сокращения для для экономии бюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 7 тысяч конкурентных процедур на сумму более 18 млрд рублей было проведено за 9 месяцев 2015 года в Калужской области. Снижение числа конкурентных процедур по сравнению с 2014 годом связывают с активным внедрением совместных закупок. За отчетный период консолидировано почти 3000 заказчиков. Экономия бюджетных средств составила 18% от общей суммы консолидированных закупок. Это втрое превышает показатель экономии при проведении обычных процедур. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов потребовал от регионального министерства конкурентной политики избегать неправомерных затрат в закупочной деятельности и активнее внедрять практику совместных закупок для нужд учреждений социальной сферы. «Каждый завхоз, каждая школа закупают сами себе все расходные материалы. Возьмите и объедините закупки. Сегодня каждая копейка на счету», — подчеркнул глава Калужского региона.