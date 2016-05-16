Чебоксары, 16 мая, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Из членов чувашского Кабинета министров в прошлом году больше всех заработал полномочный представитель Чувашии при президенте РФ Леонид Волков, указав около 3,3 млн рублей. При этом самый большой рост зарплаты продемонстрировал руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев: за год его доходы подскочили почти на 70%, с 1,6 млн до 2,7 млн рублей. Из жён и супругов высокопоставленных руководителей больше всего заработала супруга бизнес-омбудсмена Владимира Иванова, указав в декларации более 9,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные о доходах и имуществе, опубликованные на официальном портале органов власти Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Согласно опубликованным данным, из членов правительства больше всего по основному месту работы заработал полномочный представитель Чувашии при президенте РФ Леонид Волков, указав около 3,287 млн рублей основного заработка и почти 990 тыс. иного дохода. Ему принадлежат один земельный участок (3823 кв. м) и три квартиры (37,7, 33,2 и 103,4 кв. м).

Премьер-министр Иван Моторин заработал более 2,98 млн рублей (в 2014 году — 3,145 млн рублей), его супруга — более 1,07 млн рублей (в 2014 году — 965,2 тыс. рублей). Все объекты недвижимости у супругов оформлены в долевую собственность: земельный участок (2211 кв. м), жилой дом (195кв. м) и квартира (108,7 кв. м). При этом у одного из детей появилась собственная квартира площадью 65,3 кв. м.

Далее по уровню дохода идёт руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, который до выборов работал вице-премьером и снова обрёл данный статус в марте 2016 года. За год его доход подскочил почти на 70%: он задекларировал 2,706 млн рублей, в то время как в 2014 году смог заработать 1,6 млн рублей. Иной доход составил 26,1 тыс. рублей (в 2014 году — 34,68 тыс. рублей). Его супруга указала 408,56 тыс. рублей дохода (в 2014 году — 335,88 тыс. рублей). Все объекты недвижимости находятся в долевой собственности: два земельных участка (2066, 1700 кв. м) и квартира (85,8 кв. м). Чиновнику принадлежит иномарка Kia Rio.

Министр финансов Светлана Енилина, которая до выборов работала вице-премьером и вернула «приставку» в мае 2016 года, задекларировала 2,538 млн рублей по основному месту работы (в 2014 году — 2,13 млн рублей) и 576,2 тыс. иного дохода. Её супруг заработал 291,3 тыс. рублей. В долевой собственности четы находится квартира (1085,5 кв. м), супругу принадлежит машина Ssangyang Kyron.

Министр здравоохранения Алла Самойлова, которая в прошлом году возглавляла Минздравсоцразвития Чувашии в статусе вице-премьера, заработала 2,24 млн рублей (в 2014 году — 1,92 млн рублей), иной доход составил 1,226 млн рублей. Она является владельцем земельного участка (662 кв. м) и квартиры (166,2 кв. м). Доход супруга по основному месту работы составил 426,3 тыс. рублей, иной доход — 183,2 тыс. рублей, ему принадлежит Toyota RAV4.

Глава Минстроя Олег Марков, который до выборов работал вице-премьером и назначен зампредседателя правительства в мае этого года, задекларировал более 1,9 млн рублей основного дохода (в 2014 году — 1,85 млн рублей), иной доход составил 139,3 тыс. рублей. В безвозмездном пользовании министра находится квартира (371,4 кв. м). Его супруга указала 104,5 тыс. рублей по основному месту работы и 557,7 тыс. рублей иного дохода, в долевой собственности у неё — земельный участок (3440 кв. м), квартира (45,1 кв. м). В прошлом году она приобрела ещё одну квартиру (50,2 кв. м).

Менее всего среди вице-премьеров заработал Михаил Резников, назначенный на эту должность в октябре 2015 года и ранее возглавлявший Чапаевский завод. Работая чиновником, он получил 450,6 тыс. рублей, размер иного дохода составил почти 11 млн рублей. При этом у Резникова — самый длинный список объектов недвижимости. Ему принадлежат пять земельных участков общей площадью 8579 кв. м, жилой дом (161,6 кв. м) и две квартиры (64,7 кв. м, 286,2 кв. м). Ещё одна квартира находится в долевой собственности (118,5 кв. м). Не менее внушителен транспортный парк: иномарка Lexus GX 460, автомобиль УАЗ, два трактора, моторная лодка, катер, снегоход, гидроцикл, 5 прицепов.

Из министров наибольший доход показал в 2015 году глава Минэкономразвития Владимир Аврелькин — 1,98 млн рублей (в 2014 году — 1,9 млн рублей), иной доход — 546,4 тыс. рублей. Напомним, в мае этого года он стал вице-премьером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году глава Чувашии Михаил Игнатьев заработал около 3,488 млн рублей. Это почти на 120 тыс. рублей меньше, чем было в 2014 году — тогда его доход составил 3,606 млн рублей. При этом значительные изменения произошли в структуре собственности главы Чувашии, где главным по-прежнему является земля — за что Игнатьева называют латифундистом. Если в 2014 году в индивидуальной и совместной собственности было зарегистрировано четыре земельных участка, то в 2015 их стало пять, хотя общая площадь участков не изменилась. Один из земельных участков разбит на два. Все участки Михаил Игнатьев переписал на себя (50 599 кв. м, 4000 кв. м, 2000 кв. м, 1000 кв. м, 623 кв. м). Что послужило основой для разделения участка и переоформления земель на себя, остаётся вопросом. Можно предположить, что изменилась категория земель разбитого на два участка.

Доходы лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы (за период с 1 января по 31 декабря 2015 года)

Фамилия, имя, отчество

Декларированный годовой доход руководителя

(руб.)

Декларированный годовой доход

супруги (супруга)

МОТОРИН

Иван Борисович

Председатель

Кабинета министров

2 982 961,54

1 074 740,41 (доход по основному месту работы)

0,08 (иной доход)

РЕЗНИКОВ

Михаил Сергеевич

Вице-премьер

450 657,62 (основное место работы)

10 968 338,22 (иной доход)

-

ВАСИЛЬЕВ

Юрий Егорович

Вице-премьер — руководитель

администрации главы Чувашии

2 705 697,53 (основное место работы)

26 091,34 (иной доход)

408 564,61 (основное место работы)

0,01 (иной доход)

Енилина

Светлана Александровна

Вице-премьер — министр финансов

2 538 530,55 (основное место работы)

576 212,46 (иной доход)

291 276,57 (основное место работы)

0,1 (иной доход)

АВРЕЛЬКИН

Владимир Александрович

Вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли

1 979 629,91 (по основному месту работы)

546 377,09 (иной доход)

47 775,15 (основное место работы)

880 011,76 (иной доход)

Марков

Олег Иванович

Вице-премьер — ми­нистр строительства, архитектуры и ЖКХ

1 902 735,38

(основное место работы)

139 315,00

(иной доход)

104 518,28

(основное место работы)

557 744,91

(иной доход)

АРТАМОНОВ

Сергей Геннадьевич

Министр сельского хозяйства

378 338,94 (основное место работы)

1 667 616,70 (иной доход)

266 591,13 (основное место работы)

1 035 000 (иной доход)

ДИМИТРИЕВ

Сергей Петрович

Министр труда и социальной

защиты

478 161,31 (основное место работы)

885 555,71 (иной доход)

194 414,27 (основное место работы)

0,08 (иной доход)

ДОБРОХОТОВ

Владимир Анатольевич

Министр транспорта и дорожного хозяйства

367 709,15 (основное место работы)

2 118 481,28 (иной доход)

64 690,16 (доход по основному месту работы)

1,70 (иной доход)

ИВАНОВ

Александр Степанович

Министр информационной политики и массовых коммуникаций

1 900 193,53 (основное место работы)

2 748 750,58 (иной доход)

394 106,74 (основное место работы)

141 550,09 (иной доход)

ИВАНОВ

Владимир Николаевич

Министр образования и молодежной политики

1 565 245,20 (доход по основному месту работы)

405 727,90 (иной доход)

-

ПАВЛОВ

Сергей Владимирович

Министр природных ресурсов и экологии

450 074,12 (основное место работы)

2 302 084,55 (иной доход)

236 618,85 (основное место работы)

0,52 (иной доход)

Прокопьева

Надежда Викторовна

Министр юстиции

1 875 248,81 (основное место работы)

272 632,84 (иной доход)

862 570,01 (основное место работы)

194 085,45 (иной доход)

Самойлова

Алла Владимировна

Министр здравоохранения

2 239 612,19 (доход по основному месту работы)

1 226 239,15 (иной доход)

426 356,11 (основное место работы)

183 220,56 (иной доход)

ШЕЛТУКОВ

Сергей Сильвестрович

Министр физической культуры и спорта

1 098 517,21

338 607,39

ВОЛКОВ

Леонид Валерьевич

Полномочный представитель Чувашии при Президенте РФ

3 286 834,35 (основное место работы)

988 702,60 (иной доход)

-

ИВАНОВ

Владимир Николаевич

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии

1 505 588,91 (основное место работы)

440 000,04 (иной доход)

9 535 529,19

ЯКОВЛЕВ

Константин Геннадиевич

И.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела

363 449,15 (основное место работы)

3 886 742,22 (иной доход)

3808,52

ЕГОРОВА

Альбина Егоровна

Руководитель Государственной службы по конкурентной политике и тарифам

1 248 195,30 (основное место работы)

273 333,38 (иной доход)

153 552,87

ДИМИТРИЕВ

Владимир Павлович

Начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

1 091 601,41 (основное место работы)

67 617,08 (иной доход)

472 919,61 (основное место работы)

153 873,73 (иной доход)

КОЧЕТКОВ

Виктор Владимирович

Руководитель Государственной жилищной инспекции

282 781,92

-

ПЕТРОВ

Вениамин Иванович

Председатель ГКЧС

1 034 592,50 (основное место работы)

509 026,67 (иной доход)

297 430,76 (иной доход)

СКВОРЦОВ

Сергей Иванович

Руководитель Государственной ветеринарной службы

1 106 797,30 (основное место работы)

67 617,00 (иной доход)

117 460,88 (основное место работы)

ТИМОФЕЕВА

Наталья Юрьевна

Председатель Государственного комитета по имущественным и земельным отношениям

781 522,62 (основное место работы)

590 896,38 (иной доход)

-