Москва, 16 мая, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Жители РФ предъявляют обоснованные претензии к здравоохранению. Об этом 16 мая в ходе совещания по выполнению «майских указов» заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Граждане вместе с тем предъявляют обоснованные претензии к здравоохранению. Для людей главное — насколько профессионально, грамотно оказывается медицинская помощь», — сказал Путин.

По его словам, квалифицированных врачей, «прежде всего, узких специалистов, фельдшеров на селе не хватает».

Путин подчеркнул, что особенно остро проблема ощущается в небольших населенных пунктах и населенных районах: «И хотел бы сегодня услышать, какие шаги будут предприниматься для обеспечения здравоохранения квалифицированными кадрами. Сегодня эта задача выходит на передний план».

Напомним, на сегодняшний день в России остро стоит вопрос с нехваткой квалифицированной медицинской помощи. Особенно остро проблема стоит в регионах и небольших населённых пунктах, где в рамках реформы медицинской сферы многие больницы и поликлиники закрываются ради слияния в один пункт оказания медпомощи.