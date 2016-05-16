Санкт-Петербург, 16 мая, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Представители Смольного подвергли критике принятие Госдумой в первом чтении закона о запрете хостелов и других малых форм размещения туристов в жилых домах. Этот закон нанесет прямой ущерб городской экономике.

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Хостелы и мини-отели составляют 17% всего номерного фонда города, и их ликвидация подорвет туристический потенциал Петербурга. Об этом заявил журналистам 16 мая председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Виктор Кононов, сообщает «Петербургский дневник».

«В настоящее время город является своего рода столицей хостелов и мини-отелей, и большинство из них находятся в центре города в жилых домах из-за плотной застройки. За последние 20 лет было выкуплено очень много просторных коммунальных квартир с большим количеством комнат, которые переделывались в хостелы и мини-отели. Нельзя это разрушать, так как это опорный сегмент размещения эконом-класса в центре Санкт-Петербурга», — пояснил Виктор Кононов.

Большая часть хостелов находится в жилых квартирах и таким образом сохраняется исторический облик города, считает он. По мнению чиновника, необходимы не запреты, а конкретные предложения по изменению статуса помещений из нежилого в жилое.

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Глава комитета по развитию туризма также подтвердил опасения экспертов, опрошенных ранее корреспондентом ИА REGNUM, относительно того, что хостелы и мини-отели, столкнувшись с запретом работать в жилом фонде, могут уйти в теневой бизнес.

Закон о запрете хостелов в жилых домах оставит город на Неве без массового туриста и увеличит ряды безработных. Чтобы выжить, предпринимателям придется уйти «в тень», считают эксперты.

Как сообщалось, 13 мая в Госдуме одобрили поправки в Жилищный кодекс, получившие известность как «закон о запрете хостелов». Авторы инициативы во главе с председателем комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской считают, что хостелы и мини-гостиницы, располагающиеся в многоквартирных домах, нарушют права собственников — соседей. Согласно законопроекту, малые гостиницы, в том числе хостелы, могут располагаться в многоквартирном доме лишь при условии перевода помещения в нежилое.