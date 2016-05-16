Москва, 16 мая, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Поставленные в рамках «майских указов» задачи должны выполняться на всей территории России. Об этом 16 мая в ходе совещания по выполнению «майских указов» заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Что считаю принципиально важным: задачи, поставленные в указах, должны выполняться на всей территории Российской Федерации. Необходимо улучшать качество жизни людей и в больших, и в малых городах, и в сельской местности», — сказал Путин.

Он призвал уделить особое внимание «труднодоступным, удаленным районам, в том числе в Сибири, и на Дальнем Востоке».

Также Путин отметил, что здесь нужно «прикладывать дополнительные усилия по развитию здравоохранения, транспортной инфраструктуры, строительству жилья и модернизации жилищно-коммунального хозяйства».

Напомним, 11 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что на сегодняшний день часть «майских указов» уже исполнена, а часть продолжается.

«Работа большая, сложная, масштабная, рассчитанная на значительную перспективу, часть тех решений, которые были запланированы указами, исполнена, часть работ продолжается», — сказал Медведев.

По его словам, на сегодняшний день «работать приходится в более сложных условиях, чем те, которые были в момент подписания документов», однако «других условий у нас нет, мы все равно должны двигаться вперед».