Тирасполь, 16 мая, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Президент Приднестровья Евгений Шевчук подписал закон ПМР «О внесении изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье ПМР», принятый Верховным Советом 27 апреля текущего года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы государства.

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В частности, одна из статей Кодекса о браке и семье ПМР была дополнена подпунктом о том, что «лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, не имеют право быть усыновителями». Также однополые «супруги» не могут быть опекунами либо попечителями детей.

Кроме того, согласно документу будущие опекуны должны пройти психолого-педагогическую и правовую подготовку по специальной программе. Средства на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, будут предусмотрены в госбюджете республики или за счет иных привлекаемых средств. Иностранные граждане тоже должны пройти подготовку в Приднестровье, либо предоставить документ о прохождении соответствующей подготовки на территории государства, в котором они постоянно проживают.